Борьба с коронавирусом может спровоцировать рост смертей от других заболеваний

Это может случиться из-за того, что весь мир сейчас занят решением вопроса нахождения вакцины от новой инфекции, на планете может возникнуть волна смертей и от других вирусных заболеваний, таких как ВИЧ, туберкулез или холера.

Подобные опасения выдвигаются на основе того, что, например, власти Судана открыто заявили о переносе всех плановых программ по борьбе с другими заболеваниями. Причем перенесли на неопределенный срок, в то время как квалифицированные врачи страны, занимавшиеся другими болезнями, были переведены на пациентов с COVID-19.

Также эксперты отмечают, что в Индии в связи со сложившейся ситуацией может начаться новая волна туберкулеза, так как диагностика данной болезни была отложена до окончания пандемии. При этом важно понимать, что именно на Индию приходится около 35% всех случаев заболевания туберкулезом в мире.