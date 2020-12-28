Борьба с опьянением при помощи активированного угля грозит риском смерти

По словам специалиста, способ замедлить опьянение посредством употребления активированного угля может спровоцировать инфаркт или инсульт.

”До тех пор, пока человек не пробьет эту алкогольную защиту, он выпьет очень большое количество алкоголя, наступит рауш-наркоз — своеобразный удар по голове. Поэтому не надо ставить такие эксперименты над собой”, - предупредил врач. Также отмечается, что алкогольная интоксикация приводит к тому, что системы человеческого организма перестают функционировать одновременно, а в определенные моменты они могут и вовсе отказывать. Использование активированного угля в лучшем случае обернется сном, а в худшем - грозит риском смерти из-за инсульта или инфаркта.