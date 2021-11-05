Борцы за экологию прилетели на совещание на частных самолётах и засорили атмосферу ещё больше

Прежде всего это касается авиатранспорта, на котором участники прибыли на мероприятие. «Как нужно было навредить экологии, защищая её?", — отмечают критики саммита.

Как рассказал климатический активист Джоэл Скотт-Халкс, представитель группы Animal Rebellion, на мероприятии использовалось много мяса и рыбы, что парадоксально, учитывая тот факт, что выращивание скота имеет значительный углеродный след. Он указал на лицемерие такого подхода к «защите» экологии. По словам Халкса, это всё равно, что подавать сигареты на конференции по раку лёгких.

Но он оказался не одинок в своей критике. Компания, отвечающая за меню участников, описала каждое блюдо с точки зрения углеродного следа. Это была попытка просветить участников саммита и, возможно, повлиять на их выбор.

По их словам, для каждого блюда выращиваются животные или рыба, подготавливаются ингредиенты, и перед тем, как готовый продукт попадёт на стол, произойдёт выброс определённого количества углерода в атмосферу. Если это взвесить, то одно из традиционных шотландских блюд «весит» 7,5 фунтов, или 3,4 кг.

По мнению компании, вегетарианская диета является «наиболее эффективным способом сокращения выбросов».

При этом Халкс отметил, что совершенно безрассудное включение мяса, молочных и морепродуктов в меню питания на саммите, является убедительным доказательством того, что правительство Великобритании не в состоянии понять первопричину климатического кризиса.