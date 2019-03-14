Борцы за равноправие полов требуют заменить женский голос электронных ассистентов на нейтральный

Группа датских активистов создала «гендерно-нейтральный» голос Q для цифровых помощников. По мнению активистов, современные голосовые помощники имеют имена, такие как Alexa или Siri, и голоса по умолчанию, чётко ассоциирующиеся с женским полом.

В результате, в сознании пользователей пользователей появляется стереотип «женщина — помощник». Также активисты отмечают, что не все себя чётко идентифицируют как женщину или мужчину, а виртуальные помощники предлагают только два варианта человеческих голосов — женский или мужской. В результате, ущемляются права трансгендеров и других не вписывающихся в общепринятую систему пользователей.

В качестве решения они предложили «гендерно-нейтральный» голос Q. Для этого борцы за равноправие вместе с лингвистами, программистами и звуковыми дизайнерами из компаний Virtue, EqualAI, Koalition и Thirtsoundgood. Специалисты записали и «усреднили» голоса десятков людей — женщин, мужчин, трансгендеров и так далее.

Затем результаты оценили 4500 человек и был выбран самый нейтральный. Борцы за права надеются заставить корпорации использовать Q в своих помощниках в качестве голоса по умолчанию.