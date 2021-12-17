Борется ли вакцина «Спутник V» со штаммом «Омикрон»?

Учёные опубликовали ряд работ, в которых отметили, что в ходе исследований не обнаружили нейтрализующей активности у плазмы, привитых вышеуказанными вакцинами. По их словам, плазма привитых этими препаратами не нейтрализует штамм «Омикрон». То же самое касается и плазмы людей, перенесших ковид. Все вакцины показали низкую эффективность.

После опубликования результатов исследования, представители Центра имени Гамалеи выразили сомнения о верности проделанной работы. По словам российских учёных, авторы исследования намеренно использовали образцы сыворотки, которые не являются репрезентативными.

Как отметили разработчики «Спутника V», «в исследовании использовались образцы Sputnik с более низкой способностью нейтрализации вируса против SARS-COV-2, чем у вакцины AstraZeneca, в то время как гораздо более крупное исследование в Аргентине, основанное на репрезентативных образцах сыворотки, продемонстрировало в 1,8 раза более высокие титры нейтрализации вируса против SARS-COV-2 для Sputnik».