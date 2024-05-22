Bork выпустила кухонную скалку за 19 тыс рублей

Опубликовано 22 мая 2024, 07:15
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Bork выпустила кухонную скалку за 19 тыс рублейЦена, конечно, удивительная
Популярный бренд Bork представил новую кухонную скалку, которая привлекла внимание своей высокой ценой.
Новинка, выполненная из массива американского ореха Каналетто, обойдется покупателям в 19 000 рублей. Скалка имеет элегантный дизайн и представлена в глубоком шоколадном оттенке.
Производитель позиционирует скалку как «практичное произведение искусства на вашей кухне». В комплект входит минималистичная подставка, которая превращает аксессуар в настоящий арт-объект.
Весит скалка 810 граммов, и произведена она в Италии. Приобрести ее можно на официальном сайте Bork.
Помимо скалки, бренд предлагает деревянную салфетницу за 36 000 рублей и штамп для равиоли за 12 000 рублей.