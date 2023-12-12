Bosch уволит 1500 людей к 2025 году на фоне проблем в автомобильном секторе

Этот шаг направлен на приведение штатного расписания в соответствие с меняющимся ландшафтом отрасли. Bosch подчеркнула необходимость корректировки кадрового потенциала в области разработки, администрирования и продаж.

Компания планирует добиться этого за счет внутренних переводов, досрочного выхода на пенсию и соглашений о добровольном сокращении.

Компания уточнила свое обязательство не допускать принудительных увольнений в своих немецких подразделениях до конца 2027 года.