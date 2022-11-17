Boston Dynamics подала в суд на конкурента за копирование внешности робота-собаки

Речь идёт об использовании технологий Boston Dynamics, скопированных, по версии истца, конкурентом и применённых в моделях Spirit 40 и Vision 60. Отмечается, что Ghost Robotics использовала в своих разработках, в том числе системы восстановления равновесия и подъёма по лестнице. Кроме того, заявлено, что дизайн роботов Ghost Robotics очень похож на «внешность» Spot.

Истец утверждает, что в июле 2020 года, через 5 месяцев после выхода Spirit 40, конкуренту было направлено письмо с просьбой изучить патенты, связанные с роботами Spot. Но ответа не последовало. В дальнейшем Boston Dynamics также обращались к Ghost Robotics обратить внимание на патенты и прекратить продажу роботов с заимствованными технологиями, но тщетно.

В итоге производитель «робособак» подал иск на конкурента. Комментируя иск, Boston Dynamics заявила, что приветствует конкуренцию, но не потерпит плагиата в отношении своих разработок.