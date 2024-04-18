Boston Dynamics представила нового человекоподобного робота на замену отмененного накануне Atlas

Опубликовано 18 апреля 2024, 06:37
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Boston Dynamics представила нового человекоподобного робота на замену отмененного накануне AtlasНеожиданный поворот
Компания Boston Dynamics, недавно объявившая о закрытии проекта Atlas, сенсационно представила его преемника.
Новый робот, демонстрируемый в коротком видео, претерпел значительные изменения. Его корпус стал более человекоподобным, а голова обрела милую круглую форму.
Помимо внешних изменений, усовершенствовалась и «начинка»: робот стал компактнее, сильнее и ловчее своего предшественника.
«Следующее поколение Atlas основано на десятилетиях исследований и воплощает в себе наше стремление создавать мощнейших и полезнейших мобильных роботов, способных решать самые сложные задачи в современной промышленности. Вместе с Spot, Stretch и теперь Atlas мы делаем шаг в будущее», — говорится в заявлении Boston Dynamics.
В анонсе компании не раскрываются подробные характеристики нового робота. О них станет известно позже.