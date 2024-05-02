Boston Dynamics представила своего робопса Spot в виде крупной лохматой собаки

Это модифицированная версия модели Spot Mini, «одетая» в шерсть собаки и с головой, как у настоящего пса. В целом Sparkles выглядит как крупная лохматая собака.

По сообщениям Boston Dynamics, Sparkles — модель робособаки, предназначенная для экспериментов, искусства и развлечений. На видео, опубликованном на официальном YouTube-канале Boston Dynamics показано, как два робота — Sparkles и Spot Mini — знакомятся, касаются «носами» и синхронно танцуют.

Для этого в ПО роботов был внедрён инструмент для создания и управления движениями под музыку Choreographer.