Boston Dynamics раскрыла дату начала массового производства роботов-собак

О том, что роботы-собаки станут первым коммерческим продуктом Boston Dynamics, стало известно ещё в прошлом году. Для начала компания собирается реализовать партию из ста SpotMini. Их производство начнётся в июле или августе текущего года. Стоимость роботов-собак для массового потребителя объявят также летом.

Перед началом производства Boston Dynamics необходимо укрепить защитный корпус роботов и установить боковые камеры. Пока у компании есть только бета-версии итоговой модели.

Boston Dynamics хочет, чтобы SpotMini стали своего рода Android среди роботов. То есть, чтобы различные разработчики смогли писать под них приложения, расширяющие функциональность для обычного пользователя.