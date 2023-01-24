Бот ChatGPT легко сдал экзамен в одной из бизнес-школ США

Как сообщается, бот без труда ответил на базовые вопросы по дисциплине «Управление операциями», в том числе основанные на конкретных примерах. По словам специалиста, итоговая оценка — «4» или «4-», поскольку сложные вопросы дались боту с трудом и нередко были ошибки.

Тем не менее можно говорить о самообучаемости бота. И если его доработать, можно попытаться сдать экзамен на адвоката. Причём бот вполне может его сдать, так как уже сейчас «неплохо» справляется с подготовкой юридической документации.