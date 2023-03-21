Бот ChatGPT начал показывать пользователям переписку с другими людьми

Вполне нормально, когда пользователь может пройтись по истории своих диалогов с нейросетью, но многих насторожило, когда в боковой панели личного кабинета начали появляться фрагменты чужих чатов. Некоторые пользователи даже пожаловались, что видят чужие чаты на китайском языке.

Open AI пока никак ситуацию не прокомментировала, поэтому пользователи ChatGPT теряются в догадках, произошёл сбой или систему взломали.

При этом после сбоя многие пользователи говорили о потере своих диалогов с ботом.