Боты для проверки данных на утечки используются мошенниками

Кибермошенники все чаще используют ботов в мессенджерах, таких как Telegram, чтобы выманивать личные данные и деньги у пользователей. IT-эксперт Иван Дегтярев рассказал, что такие боты, изначально созданные для помощи бизнесу, теперь стали инструментом злоумышленников. Среди популярных схем он отметил имитацию проверки данных, поддельные службы поддержки и фальшивые акции.

Одной из наиболее опасных уловок является «проверка мошенников». Бот предлагает проверить, были ли ваши данные скомпрометированы. После ввода номера телефона, паспорта или карты он сообщает о «угрозе» и просит пройти верификацию, требуя личные данные и SMS-коды. Эти сведения мгновенно используются для входа в интернет-банк и кражи средств.

Также встречаются боты, притворяющиеся представителями магазинов, служб доставки или Почты России. Жертву направляют на «оформление доставки» или «компенсации», запрашивая реквизиты карты и коды подтверждения. Кроме того, злоумышленники проводят фальшивые розыгрыши, предлагая подарки или скидки, но требуют регистрации, где нужно указать данные карты. Эксперт советует закрывать подозрительных ботов и никогда не вводить SMS-коды в неофициальных сервисах.