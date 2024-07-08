Эти боты создают проблемы в работе сайтов, сервисов и систем защиты. В последние годы их активность значительно возросла.

Особую угрозу представляют боты-парсеры, которые воруют контент для создания фишинговых сайтов и обмана пользователей.

Такие боты также используются для манипуляции рекламой и продвижения фальшивых сайтов, что приносит значительную прибыль мошенникам.

Искусственный интеллект (ИИ) играет ключевую роль в этом процессе. Благодаря своим аналитическим возможностям, ИИ превосходит человека в обработке неструктурированных данных и управлении ботнетами.

Это приводит к тому, что Интернет заполняется фейковыми аккаунтами и новыми тактиками кибер-атак.

Методы действия ботов становятся все более изощренными и их развитие идет непрерывно. ИИ не намерен причинять вред, но его деятельность делает Интернет все более опасным местом.