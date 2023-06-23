«Бояться надо создателей»: российский производитель беспилотников оценил вероятность их восстания

Беспилотники не способны восстать против человека, заявил глава компании «Геоскан» Алексей Семенов.

По мнению специалиста, беспилотники — это «глаза» искусственного интеллекта, так как они нарабатывают огромные объемы данных, нужных ему. В то же время ИИ начинает применяться и в самих аппаратах.

Однако искусственный интеллект беспилотников ничего не осознает, «вообще ничего не понимает», уверен основатель крупнейшего в России их производства. Аппараты работают и «думают» по заданной программе. Опасны они ровно в тех пределах, в которых опасен тот человек, который писал программу.

Бояться надо на самом деле не беспилотников, а их создателей, подчеркнул Семенов. В то же время эксперт признает, что перспектива «думающих беспилотников» звучит «пугающе».

Если же в программа БПЛА ничего «плохого или глупого» не написано, то проблем возникнуть не должно, подчеркивает специалист.