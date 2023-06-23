«Бояться надо создателей»: российский производитель беспилотников оценил вероятность их восстания

«Бояться надо создателей»: российский производитель беспилотников оценил вероятность их восстанияПерспектива «думающих беспилотников» лишь звучит пугающе
Искусственный интеллект, которым оснащены беспилотные летательные аппараты, не способен восстать против человека, уверен предприниматель Алексей Семенов.
Беспилотники не способны восстать против человека, заявил глава компании «Геоскан» Алексей Семенов.
По мнению специалиста, беспилотники — это «глаза» искусственного интеллекта, так как они нарабатывают огромные объемы данных, нужных ему. В то же время ИИ начинает применяться и в самих аппаратах.
Однако искусственный интеллект беспилотников ничего не осознает, «вообще ничего не понимает», уверен основатель крупнейшего в России их производства. Аппараты работают и «думают» по заданной программе. Опасны они ровно в тех пределах, в которых опасен тот человек, который писал программу.
Бояться надо на самом деле не беспилотников, а их создателей, подчеркнул Семенов. В то же время эксперт признает, что перспектива «думающих беспилотников» звучит «пугающе».
Если же в программа БПЛА ничего «плохого или глупого» не написано, то проблем возникнуть не должно, подчеркивает специалист.