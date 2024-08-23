Брак оказался полезен полезен для здоровья мужчин

Согласно исследованию, проведенному учеными из Университета Торонто, брак способствует оптимальному старению у мужчин, тогда как у женщин такая связь менее очевидна.

В исследовании приняли участие более 7600 человек в возрасте от 45 до 85 лет. Результаты показали, что женатые мужчины имеют больше шансов на здоровое старение по сравнению с холостыми.

Это может быть связано с тем, что в браке супруги поощряют друг друга вести здоровый образ жизни, например, отказываться от курения и заниматься спортом.

Для женщин ситуация сложнее. Замужние женщины не демонстрировали значительных преимуществ в плане здоровья по сравнению с незамужними.

Однако женщины, которые никогда не были замужем, имели больше шансов на здоровое старение по сравнению с вдовами и разведенными.