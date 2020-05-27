Брат знаменитого наркобарона Пабло Эскобара требует от Apple 2,6 млрд долларов через суд

Так, в исковом заявлении говорится о том, что он, покупая свой iPhone X, получил консультацию от сотрудника Apple, который заверил его, что это самым безопасный смартфон на рынке. Но в итоге, спустя какое-то время, его смартфон был взломан, что якобы привело к потери единоличного доступа к персональным данным, в том числе и о месте его проживания.

В связи с тем, что в дальнейшем Роберто получил письмо с угрозами, он был вынужден переехать и потратить огромные средства на усиления безопасности своей семьи. Все это, а также моральный ущерб, брат Пабло Эскобара оценил в 2,6 млрд долларов, который теперь и требует от американской Apple.

Стоит отметить, что помимо этого он также решил необычным способ “отомстить” яблочной компании. начав продавать iPhone 11 Pro за 499 долларов вместо изначальных 1 199.