Братья-близнецы выяснили, какая диета эффективнее для похудения: веганская или мясная

Отметим, что поскольку в эксперименте участвовали братья-близнецы, они не только внешне, но и генетически похожи друг на друга. Помимо прочего из общего у них еще и привычки, образ жизни и спортивные нагрузки. В начале эксперимента они взвесились и результаты оказались одинаковыми — вес 84 кг, жировая масса — 13%. Эксперимент проводился под надзором ученых из Королевского колледжа Лондона.

Итак, по жребию веганская диета досталась Хьюго. Такой рацион отразился на нем так: вес упал до 82,1 кг, тогда как жировая прослойка стала меньше на 1%. Помимо прочего были заметны и другие изменения. В частности, у него поменялся микробиом кишечника, уменьшилась вероятность ожирения и сахарного диабета, упал уровень холестерина в крови. В то же время, у него вырос риск образования язв в желудочно-кишечном тракте.

Что касается другого брата, которому выпала мясная диета, он, напротив, набрал вес до 86 кг, с увеличением жировой прослойки до 15%. В остальном же, никаких изменений в микробиоме или уровне холестерина не случилось.

Ученые отметили, что в каждой диете есть свои плюсы и минусы, и выбирать их стоит исходя их своих потребностей.

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