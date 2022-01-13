Браузер Firefox временно сломался во всех операционных системах одновременно

Отмечается, что это ошибка HTTP3, которая начала воспроизводиться только в Firefox 96.0 после обновления Google Cloud Load Balancer или аналогичного сервиса CloudFlare, которые работают на серверах Firefox. Браузер перестал работать одновременно во всех операционных системах: Windows, MacOs и Linux.

Ни очередной запуск браузера, ни перезагрузка компьютера проблему не решали. Оказалось, что для исправление бага, необходимо внести некоторые изменения в настройки. Для исправления необходимо ввести в адресную строку about:config и переключить параметр network.http.http3.enabled на false. Или ввести about:telemetry и отключить всю телеметрию и перезапустить браузер.