Бразилец, привитый тремя дозами вакцины, умер от «Омикрона»

Как сообщается, мужчине было 68 лет, он страдал хроническим заболеванием лёгких, каким именно, не уточняется, а также гипертонией. Также не сообщается, каким препаратом умерший был вакцинирован.

Известно, что смерть зафиксирована на фоне заболевания омикрон-штаммом.