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Бразилец, привитый тремя дозами вакцины, умер от «Омикрона»

О какой вакцине речь, неизвестно
В Бразилии умер пациент, который был привит от коронавируса тремя дозами вакцины.
Бразилец, привитый тремя дозами вакцины, умер от «Омикрона»

Как сообщается, мужчине было 68 лет, он страдал хроническим заболеванием лёгких, каким именно, не уточняется, а также гипертонией. Также не сообщается, каким препаратом умерший был вакцинирован.

Известно, что смерть зафиксирована на фоне заболевания омикрон-штаммом.

Источник: Lenta.ru
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