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Бразилец, привитый тремя дозами вакцины, умер от «Омикрона»О какой вакцине речь, неизвестно
В Бразилии умер пациент, который был привит от коронавируса тремя дозами вакцины.
Как сообщается, мужчине было 68 лет, он страдал хроническим заболеванием лёгких, каким именно, не уточняется, а также гипертонией. Также не сообщается, каким препаратом умерший был вакцинирован.
Известно, что смерть зафиксирована на фоне заболевания омикрон-штаммом.
Источник: Lenta.ru