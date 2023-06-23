Бразилия обвинила криптобиржу Binance в помощи финансовым пирамидам

Речь идёт о таких компаниях, как Ever Operations and Investments и Braiscompany, которые на деле оказались финансовыми пирамидами, а средства из них выводили с помощью Binance Brazil. Гаспар является участником парламентской комиссии по расследованию деятельности финансовых пирамид и требует вызвать для дачи показаний перед парламентом главу бразильского филиала Binance.

Остроты делу добавляет тот факт, что глава Binance Brazil Гильерме Хаддад — племянник действующего министра финансов Бразилии. И он должен выступить как свидетель.

Запрос Гаспара должны поддержать другие члены палаты, голосование по этому вопросу состоится 27 июня.