Бразилия потребовала от Apple изменить правила оплаты в приложениях

Это решение стало результатом расследования по жалобе крупного игрока в области электронной торговли Латинской Америки — компании MercadoLibre. В своей жалобе, поданной в 2022 году в Бразилии и Мексике, MercadoLibre обвиняет Apple в нарушении антимонопольных законов, ограничивая возможности для продажи цифровых товаров и услуг через сторонние сервисы.

Компания критиковала Apple за обязательное использование своей системы оплаты для всех разработчиков приложений, которые предлагают цифровые товары или услуги, такие как фильмы, музыка, видеоигры, книги и другие товары. По условиям Apple, разработчики не могли перенаправлять покупателей на сторонние сайты для совершения покупок.

Cade постановил, что Apple должна позволить разработчикам приложений добавлять инструменты для предоставления покупок и услуг вне приложения, в том числе с помощью ссылок на внешние сайты. Apple в Бразилии пока отказалась комментировать решение, а MercadoLibre не ответила на запросы о комментариях.