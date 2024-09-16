Бразилия списала $ 3.3 млн штрафа со счета X.com и Starlink, после чего разблокировала его

Опубликовано 16 сентября 2024, 08:221 мин.
Бразилия списала $ 3.3 млн штрафа со счета X.com и Starlink, после чего разблокировала егоНо надолго ли?
Верховный суд Бразилии разблокировал счета компаний X Brasil Internet и Starlink Brazil Serviços de Internet после того, как со счетов этих подразделений было списано 18.35 млн бразильских реалов (около $ 3.3 млн) в счет погашения штрафов.
Глава Федерального верховного суда Бразилии Алехандро де Мораес распорядился о переводе этих средств в казну страны.
Блокировка была снята, так как компании не подали своевременные апелляции и полностью выплатили наложенные штрафы. Судья постановил, что дальнейшая блокировка счетов больше не требуется.
Ранее, в конце августа, Верховный суд Бразилии приостановил деятельность соцсети X.com в стране из-за отказа руководства компании вернуть своих представителей в Бразилию.
Это решение вызвало резонанс, и глава компании Илон Маск назвал его атакой на свободу слова. После этого конкурент X.com — социальная сеть Bluesky — отметил резкий рост числа новых пользователей, 85% из которых оказались бразильцами.