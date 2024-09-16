Бразилия списала $ 3.3 млн штрафа со счета X.com и Starlink, после чего разблокировала его

Глава Федерального верховного суда Бразилии Алехандро де Мораес распорядился о переводе этих средств в казну страны.

Блокировка была снята, так как компании не подали своевременные апелляции и полностью выплатили наложенные штрафы. Судья постановил, что дальнейшая блокировка счетов больше не требуется.

Ранее, в конце августа, Верховный суд Бразилии приостановил деятельность соцсети X.com в стране из-за отказа руководства компании вернуть своих представителей в Бразилию.

Это решение вызвало резонанс, и глава компании Илон Маск назвал его атакой на свободу слова. После этого конкурент X.com — социальная сеть Bluesky — отметил резкий рост числа новых пользователей, 85% из которых оказались бразильцами.