Бразилия заменит спутниковую систему Starlink на китайского провайдера

На сегодняшний день известно, что Бразилия ищет альтернативу Starlink в Китае. В частности, сейчас идут переговоры с провайдером и производителем спутников SpaceSail из Шанхая. Но эта компания не имеет внутреннего разрешения на оказание услуг за рубежом.

«Правительство предложило шанхайскому производителю спутников SpaceSail пользоваться военно-космической базой на северо-востоке Бразилии», — сказано в материале.