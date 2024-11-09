Бразилия заменит спутниковую систему Starlink на китайского провайдера

Опубликовано 09 ноября 2024, 20:151 мин.
Бразилия заменит спутниковую систему Starlink на китайского провайдераСейчас идут переговоры
Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил о том, что правительство Бразилии рассматривает перспективу частичного или даже полного отказа от спутниковой системы Starlink. Поиск других провайдеров начался после конфликта бразильских властей с Илоном Маском.
На сегодняшний день известно, что Бразилия ищет альтернативу Starlink в Китае. В частности, сейчас идут переговоры с провайдером и производителем спутников SpaceSail из Шанхая. Но эта компания не имеет внутреннего разрешения на оказание услуг за рубежом.
«Правительство предложило шанхайскому производителю спутников SpaceSail пользоваться военно-космической базой на северо-востоке Бразилии», — сказано в материале.