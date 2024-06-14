Бразильские ученые предложили новый метод терапии мышечной дистрофии Дюшенна

Эта стратегия, описанная в журнале PLOS ONE, предотвращает дегенерацию мышц и улучшает их регенеративные способности. Мышечная дистрофия Дюшенна, наиболее распространенная и тяжелая форма детской мышечной дистрофии, характеризуется прогрессирующей мышечной слабостью и чаще всего поражает мальчиков.

Заболевание вызывается мутациями в гене, кодирующем дистрофин, белок, жизненно важный для функции мышц. Без дистрофина мышцы теряют способность к самовосстановлению, что приводит к их постепенному замещению жировой и фиброзной тканью.

Несмотря на достижения в генетической и клеточной терапии, полного излечения от этого заболевания пока не найдено. Наиболее распространенное лечение — глюкокортикоиды, которые имеют серьезные побочные эффекты.

Новая терапия сочетает фотобиомодуляцию, стимулирующую клеточный метаболизм и регенерацию тканей, с идебеноном, который улучшает функцию дыхательной системы у пациентов с дистрофией. В экспериментах с мышами комбинация этих методов показала положительные результаты, увеличив регенеративные способности мышечных волокон.