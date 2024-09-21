Бразильский суд пригрозил соцсети Х ежедневными штрафами за обход блокировки

Опубликовано 21 сентября 2024, 21:001 мин.
Бразильский суд пригрозил соцсети Х ежедневными штрафами за обход блокировкиБудет начислено по $920 тысяч за каждый день
Верховный суд Бразилии пригрозил соцсети Х серьёзными штрафами за возобновление работы ресурса вопреки запрету. За каждый день работы на фоне запрета компания будет обязана выплатить по 5 млн реалов, или около $920 тысяч.
Штраф начисляется с 19 сентября, потом компании будет предъявлена итоговая сумма, в которой будет учтено всё количество дней работы соцсети.
Возобновить работу, несмотря на запрет и технические ограничения, соцсеть Илона Маска смогла благодаря смене провайдера и изменению сетевой инфраструктуры. В качестве оператора была выбрана облачная компания Cloudflare. И так просто заблокировать соцсеть уже не получится: бразильская ассоциация поставщиков услуг интернета Abrint заявила, что благодаря использованию сетей Cloudflare, заблокировать Х без последствий для инфраструктуры в целом не получится.
По этой причине бразильский суд в качестве тактики взаимодействия с соцсетью выбрал штрафы.