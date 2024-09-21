Бразильский суд пригрозил соцсети Х ежедневными штрафами за обход блокировки

Штраф начисляется с 19 сентября, потом компании будет предъявлена итоговая сумма, в которой будет учтено всё количество дней работы соцсети.

Возобновить работу, несмотря на запрет и технические ограничения, соцсеть Илона Маска смогла благодаря смене провайдера и изменению сетевой инфраструктуры. В качестве оператора была выбрана облачная компания Cloudflare. И так просто заблокировать соцсеть уже не получится: бразильская ассоциация поставщиков услуг интернета Abrint заявила, что благодаря использованию сетей Cloudflare, заблокировать Х без последствий для инфраструктуры в целом не получится.

По этой причине бразильский суд в качестве тактики взаимодействия с соцсетью выбрал штрафы.