Бразильский суд заблокировал Telegram в стране, а Минюст вступился за мессенджер

По словам главы Минюста Бразилии, по его указу разные отделы ведомства уже получили распоряжения, позволяющие «немедленно проработать решение» по восстановлению работы мессенджера.

Торрес объяснил своё решение тем, что от «единоличного решения» судьи о блокировке, в Бразилии пострадают миллионы пользователей.