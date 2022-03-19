Бразильский суд заблокировал Telegram в стране, а Минюст вступился за мессенджер

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Бразильский суд заблокировал Telegram в стране, а Минюст вступился за мессенджерДолжны не допустить блокировки
Министр юстиции Бразилии Андерсон Торрес заявил, что, несмотря на решение судьи Федерального верховного суда Алешандри де Мораеса, не будет блокировать работу мессенджера Telegram в стране.
По словам главы Минюста Бразилии, по его указу разные отделы ведомства уже получили распоряжения, позволяющие «немедленно проработать решение» по восстановлению работы мессенджера.
Торрес объяснил своё решение тем, что от «единоличного решения» судьи о блокировке, в Бразилии пострадают миллионы пользователей.