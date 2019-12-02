Брэд Питт "появился" в главной роли самого худшего фильма в истории

В опубликованном на YouTube фейк-видео Брэд Питт заменяет главного героя фильма, посещая те же локации, что и он и даже занимаясь тем, чем занимался Томми Вайсо (режиссер, сценарист и главный герой фильма “Комната”). Особенно необычно видеть крайне миловидное лицо голливудской звезды, произносящее фразы голосом оригинального актера, у которого, будем честны, голос мало подходит внешности Питта.

Видео с использованием Deepfake приобрели особую популярность летом текущего года, когда один за другим вышли такие ролики, как “Уилл Смит в «Матрице»” и “Киану Ривз спасает покупателей от ограбления в магазине”.