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Брэд Питт "появился" в главной роли самого худшего фильма в истории
Новый взгляд на вечную классику
Фильм “Комната” — этот тот случай, когда картина получается настолько ужасной, что в конечном итоге приобретает статус культового и начинает считаться чуть ли не классикой. Еще интереснее, когда главного актера, на котором и держится все безумие оригинала, заменяют с помощью современных технологий кем-нибудь новым, например Брэд Питтом. В таком случае фильм становится еще интереснее и, в какой-то степени, страннее — именно так можно описать ощущение от нового итога работы популярной нейросети Deepfake.
В опубликованном на YouTube фейк-видео Брэд Питт заменяет главного героя фильма, посещая те же локации, что и он и даже занимаясь тем, чем занимался Томми Вайсо (режиссер, сценарист и главный герой фильма “Комната”). Особенно необычно видеть крайне миловидное лицо голливудской звезды, произносящее фразы голосом оригинального актера, у которого, будем честны, голос мало подходит внешности Питта.
Видео с использованием Deepfake приобрели особую популярность летом текущего года, когда один за другим вышли такие ролики, как “Уилл Смит в «Матрице»” и “Киану Ривз спасает покупателей от ограбления в магазине”.