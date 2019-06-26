Брейк-данс станет частью Олимпийских игр

А на летней Олимпиады 2024 года в Париже мы уже сможем насладиться соревнованиями по брейк-дансу. Пока это решение временное, а окончательное решение по Олимпиаде 2024 будет принято в декабре 2020 года.

Президент организации Томас Бах заявил: «Соревнования станут более разнообразными. Это даст нам возможность наладить контакт с новым поколением болельщиков». Он также отметил, что с новой программой соревнования станут более «гендерно-сбалансированными», «урбанистическими» и поддерживающими молодое поколение.

Отметим, что соревнования по брейк-дансу уже включались в программу юношеских Олимпийских игр-2018. В нём участвовали как юноши, так и девушки, а также смешанные команды.