Брейк-данс станет частью Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет предварительно одобрил включение в программу Олимпийских игр новых видов спорта. Так, в Олимпиаде-2020 уже смогут поучаствовать спортсмены, занимающиеся серфингом, скалолазанием и скейтбордингом.
А на летней Олимпиады 2024 года в Париже мы уже сможем насладиться соревнованиями по брейк-дансу. Пока это решение временное, а окончательное решение по Олимпиаде 2024 будет принято в декабре 2020 года.
Президент организации Томас Бах заявил: «Соревнования станут более разнообразными. Это даст нам возможность наладить контакт с новым поколением болельщиков». Он также отметил, что с новой программой соревнования станут более «гендерно-сбалансированными», «урбанистическими» и поддерживающими молодое поколение.
Отметим, что соревнования по брейк-дансу уже включались в программу юношеских Олимпийских игр-2018. В нём участвовали как юноши, так и девушки, а также смешанные команды.