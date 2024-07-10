Бренд AMD оказался популярнее Intel

В 2024 году AMD заняла 41-е место в рейтинге самых ценных брендов по версии Kantar’s BrandZ, опередив Intel, Texas Instruments и Samsung.

В категории «Бизнес-технологии и сервисные платформы» AMD поднялась на девять позиций, достигнув стоимости бренда в $51.86 млн. Этот показатель отражает исключительно ценность узнаваемости бренда компании.

Рост популярности AMD объясняется её инновациями в областях ИИ и пространственных вычислений.

NVIDIA, например, увеличила свою популярность на 178% благодаря аналогичным достижениям.

Intel, напротив, увеличила свою узнаваемость лишь на 29%, поднявшись на четыре позиции до 48-го места. В 2023 году Intel изменила логотип и звуковой джингл, отказавшись от известных брендов Pentium и Celeron, что вызвало неоднозначные отзывы.