Наука и технологии
Опубликовано 10 июля 2024, 07:44
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Бренд AMD оказался популярнее Intel

Благодаря ИИ
AMD обошла Intel в узнаваемости бренда, увеличив свою популярность на 53% за год благодаря успехам в области искусственного интеллекта.
Бренд AMD оказался популярнее Intel
© Tom's Hardware

В 2024 году AMD заняла 41-е место в рейтинге самых ценных брендов по версии Kantar’s BrandZ, опередив Intel, Texas Instruments и Samsung.

В категории «Бизнес-технологии и сервисные платформы» AMD поднялась на девять позиций, достигнув стоимости бренда в $51.86 млн. Этот показатель отражает исключительно ценность узнаваемости бренда компании.

Рост популярности AMD объясняется её инновациями в областях ИИ и пространственных вычислений.

NVIDIA, например, увеличила свою популярность на 178% благодаря аналогичным достижениям.

Intel, напротив, увеличила свою узнаваемость лишь на 29%, поднявшись на четыре позиции до 48-го места. В 2023 году Intel изменила логотип и звуковой джингл, отказавшись от известных брендов Pentium и Celeron, что вызвало неоднозначные отзывы.

Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
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