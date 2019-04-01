Британцев лишили порно

Власти Великобритании планируют представить новый закон, который потребуют у сайтов вроде PornHub представить эффективную систему блокировки по возрасту пользователей. Об этом сообщило издание BusinessInsider.

Закон, который также известен как «порно-блокировка» был представлен как часть акта «О цифровой экономике», так называемого Digital Economy Act 2017. По задумке правительства, закон защитит детей от взрослого контента, но его яро критикуют по многим фронтам.

Он принуждает порно-сайты эффективно идентифицировать возраст пользователей и блокировать доступ для людей младше 18 лет. С этим есть сложности и крупнейшие ресурсы для взрослых могут оказаться на грани блокировки в Великобритании.

По данным источника, компания MindGeek, стоящая за PornHub, YouPorn и RedTube уже начали разрабатывать систему под названием AgeID, которая бы верифицировала возраст пользователя.

Точные сроки внедрения пока неясны. Ранее появлялись сообщения об апреле, но правительство опровергло их. Критики закона настаивают, что AgeID нанесёт огромный урон по приватности и свободе самовыражения, но при этом не приведёт к ожидаемому результату.