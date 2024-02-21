Британцев обвинили в продаже «грязных» подержанных машин вместо их утилизации

По словам Ньюмана, в исследованиях углеродного следа автомобилей роль старых машин, как правило, не учитывается. Между тем подержанные авто, которые продаются в бедные страны из Британии, имеют уровень выбросов углекислого газа на 13-17% выше, а оксидов азота — на 53% выше, чем автомобили, которые остаются в стране. При этом топливная эффективность продаваемых машин на 9% ниже.

Команда учёных изучила 1,3 млн документов об обязательном ежегодном техосмотре британских автомобилей с 2005 по 2021 годы. Сопоставление их с государственной базой выбросов и топливной эффективности экспортируемых машин с пробегом показало, что 98% таких транспортных средств не соответствовали нормам стандарта Евро-6, а 42% были ниже даже стандарта Евро-4.