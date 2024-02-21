Британцев обвинили в продаже «грязных» подержанных машин вместо их утилизации

Опубликовано 21 февраля 2024, 11:32
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Британцев обвинили в продаже «грязных» подержанных машин вместо их утилизацииРоль таких машин обычно не учитывают
Группа учёных под руководством Сола Ньюмана из Оксфордского университета провела исследование на предмет влияния подержанных автомобилей, которые Великобритания продаёт в третьи страны, на экологию.
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По словам Ньюмана, в исследованиях углеродного следа автомобилей роль старых машин, как правило, не учитывается. Между тем подержанные авто, которые продаются в бедные страны из Британии, имеют уровень выбросов углекислого газа на 13-17% выше, а оксидов азота — на 53% выше, чем автомобили, которые остаются в стране. При этом топливная эффективность продаваемых машин на 9% ниже.
Команда учёных изучила 1,3 млн документов об обязательном ежегодном техосмотре британских автомобилей с 2005 по 2021 годы. Сопоставление их с государственной базой выбросов и топливной эффективности экспортируемых машин с пробегом показало, что 98% таких транспортных средств не соответствовали нормам стандарта Евро-6, а 42% были ниже даже стандарта Евро-4.
Источник:N+1
Автор:Андрей Кадуков