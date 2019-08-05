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Британцы испугались сверхтихих российских подлодок

«Варшавянки» грозят незаметным вторжением

Министерство обороны Британии выразило опасения насчёт сверхтихих российских подлодок. Об этом сообщило британское издание Daily Telegraph со ссылкой на источники среди военных.

Речь идёт о дизель-электрических подводных лодках проекта 636.3 «Варшавянка». По словам источников, министерство опасается, что новое поколение российских подлодок сможет попасть в британские территориальные воды, оставшись незамеченными.

По мнению военных, это серьёзная угроза безопасности Великобритании, поскольку таким образом подлодки смогут отслеживать британский флот в Северной Атлантике или подключиться к подводным интернет-кабелям и получать секретную информацию.

Главные опасения связаны с авианосцем HMS Queen Elizabeth, флагманом королевских ВМС, и британскими атомными подводными лодками. Предполагается, что «Варшавянки» могут помешать их использованию благодаря «акустической скрытности, улучшенной дальности обнаружения целей и способности поражать мишени над и под водой».

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