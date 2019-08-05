Британцы испугались сверхтихих российских подлодок

Министерство обороны Британии выразило опасения насчёт сверхтихих российских подлодок. Об этом сообщило британское издание Daily Telegraph со ссылкой на источники среди военных.

Речь идёт о дизель-электрических подводных лодках проекта 636.3 «Варшавянка». По словам источников, министерство опасается, что новое поколение российских подлодок сможет попасть в британские территориальные воды, оставшись незамеченными.

По мнению военных, это серьёзная угроза безопасности Великобритании, поскольку таким образом подлодки смогут отслеживать британский флот в Северной Атлантике или подключиться к подводным интернет-кабелям и получать секретную информацию.

Главные опасения связаны с авианосцем HMS Queen Elizabeth, флагманом королевских ВМС, и британскими атомными подводными лодками. Предполагается, что «Варшавянки» могут помешать их использованию благодаря «акустической скрытности, улучшенной дальности обнаружения целей и способности поражать мишени над и под водой».