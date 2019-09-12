Британцы огласили лучшее российское оружие

Британский военный отметил, выступая на мероприятии Defence & Security Equipment International, что создаваемое Россией вооружение и его дальнейшее размещение вызывают вопросы касательно способности Великобритании оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию в спорных регионах мира. И в качестве решения данной проблемы Болл предлагает с помощью создания передового оружия с применением искусственного интеллекта, а также изменением тактических ходов во время ведения военных действий.

Напомним, что еще в апреле прошлого года британское издание Business Insider дало российскому “Статус-6” звание “устройства Судного дня”.