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Британцы огласили лучшее российское оружие

По мнению экспертов, англичанам надо в срочном порядке разработать свой ответ российским разработкам
Один из помощником начальника штаба Королевских Военно-воздушных сил Великобритании Джулиана Болла перечислил российское вооружение, которое в срочном порядке должно получить ответ со стороны британских военных. В данный список вошли: зенитная ракетная система С-400 “Триумф”, подвижный береговой ракетный комплекс “Бастион-П” и оперативно-тактический ракетный комплекс “Искандер”.

Британский военный отметил, выступая на мероприятии Defence & Security Equipment International, что создаваемое Россией вооружение и его дальнейшее размещение вызывают вопросы касательно способности Великобритании оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию в спорных регионах мира. И в качестве решения данной проблемы Болл предлагает с помощью создания передового оружия с применением искусственного интеллекта, а также изменением тактических ходов во время ведения военных действий.

Напомним, что еще в апреле прошлого года британское издание Business Insider дало российскому “Статус-6” звание “устройства Судного дня”.

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