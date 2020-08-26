Британцы показали методы разработки новейшего истребителя

Так, например, основные этапы проектирования специалисты проводят в виртуальной среде на компьютере, после чего уже на финальном этапе доводки производят необходимые манипуляции с напечатанной моделью в аэродинамической трубе. Таким образом, у них получается сэкономить огромное количество времени, так как проведение расчетов тех же процессов, но на компьютере, занимает в разы больше этого самого времени.

Напомним, что на сегодняшний день ожидается, что создание истребителя шестого поколения продлится не до 2040 года, как планировалось ранее, а до 2035-го. При этом в разработке нового военного оружия принимают участие не только британские инженеры, но и их итальянские коллеги.