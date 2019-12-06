Британцы рассекретили русских хакеров, которые воровали сотни млн долларов годами

Сообщается, что счет участников Evil Corp содержал порядка ста млн долларов только из Англии. По информации следователей, главой “высококвалифицированной преступной группы”, которая представляет критическую угрозу Великобритании, является житель Москвы Максим Якубец. Британские правоохранительные органы сообщили, что Якубец персонально занимался наймом хакеров, которые работали из подвальных помещений московских кафе. Отмечается, что группировка более десяти лет занималась хищением денег со счетов жителей и корпораций Великобритании.

Известно, что на данный момент арестованы порядка восьми человек, которые занимались отмыванием денег для преступной группировки, тогда как ее главе грозит депортация в случае отправки из России за границу.