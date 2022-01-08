Британцы увидели в российских субмаринах средство уничтожения интернет-кабелей

По его словам, британский флот фиксирует феноменальный рост активности российских субмарин за последние 20 лет. Как раз это, по мнению Радакина, и является угрозой для мировой системы передачи информации. Он опасается, что российские подлодки могут повредить кабели для передачи интернета.

«Россия расширила свои возможности по созданию угрозы этим подводным кабелям», — выразил свои опасения глава военного штаба Великобритании.