Британцы увидели в российских субмаринах средство уничтожения интернет-кабелей

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Британцы увидели в российских субмаринах средство уничтожения интернет-кабелейИз-за их активизации
Глава военного штаба Великобритании сэр Энтони Радакин заявил, что российские субмарины — угроза для интернет-кабелей, проложенных по дну океана.
По его словам, британский флот фиксирует феноменальный рост активности российских субмарин за последние 20 лет. Как раз это, по мнению Радакина, и является угрозой для мировой системы передачи информации. Он опасается, что российские подлодки могут повредить кабели для передачи интернета.
«Россия расширила свои возможности по созданию угрозы этим подводным кабелям», — выразил свои опасения глава военного штаба Великобритании.
Источник: Sky News