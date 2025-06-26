Британия будет контролировать поисковик Google «для более справедливой выдачи»

Google, в свою очередь, предупредила о «карательном регулировании» и описала сферу применения CMA как «широкую и несфокусированную». Исполнительный директор CMA заявила, что Google принесла огромные выгоды, но регулятор нашёл способы сделать рынки более конкурентоспособными.

Как сообщает Reuters, CMA стремится использовать свои возможности для сдерживания технологических гигантов, не препятствуя инвестициям или экономическому росту.