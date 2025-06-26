Опубликовано 26 июня 2025, 03:451 мин.
Британия будет контролировать поисковик Google «для более справедливой выдачи»Компании ещё жёстче закрутили гайки
Британский антимонопольный регулятор (СМА) предложил присвоить Google «стратегический рыночный статус». Решение может вынудить Google повысить прозрачность для издателей и упростить доступ к конкурирующим сервисам. Для этого будет строже контролироваться ранжирование и поисковая выдача.
Google, в свою очередь, предупредила о «карательном регулировании» и описала сферу применения CMA как «широкую и несфокусированную». Исполнительный директор CMA заявила, что Google принесла огромные выгоды, но регулятор нашёл способы сделать рынки более конкурентоспособными.
Как сообщает Reuters, CMA стремится использовать свои возможности для сдерживания технологических гигантов, не препятствуя инвестициям или экономическому росту.