Британия и США заключили технологическое соглашение на £31 млрд

Сделка приурочена к визиту президента США Дональда Трампа в Британию. Церемония пройдет в Виндзорском замке с участием короля Чарльза и членов королевской семьи.

По условиям соглашения, Microsoft намерена вложить 22 млрд фунтов в развитие облачных технологий, ИИ-инфраструктуры и создание суперкомпьютера в Лоутоне, к северо-востоку от Лондона. Nvidia планирует развернуть в стране 120 тысяч графических процессоров, что станет крупнейшим проектом компании в Европе. Совместно с британской Nscale она также задействует десятки тысяч специализированных чипов в рамках проекта Stargate, где участвуют OpenAI и Microsoft.

Google объявила о вложениях на 5 млрд фунтов, включая строительство нового дата-центра и продолжение исследований через подразделение DeepMind. CoreWeave инвестирует 1,5 млрд фунтов в энергоэффективные дата-центры в партнерстве с шотландской DataVita.