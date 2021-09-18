Британия перейдёт на беспилотные подлодки для доставки грузов

Как пишет BBC, правительство Британии выделило деньги на разработку и внедрение во флот электросубмарин, которые должны заменить к 2050 году все грузовые суда. Этим займётся компания Oceanways. Двигатели этих подлодок будут работать на водородном топливе, что, по словам экспертов, сократит выбросы углерода на 130 тысяч тонн в год.

Подлодки будут проходить в каналах по мелководью, по которому не ходят грузовые суда, а при выходе в открытое море смогут погружаться на глубину до 50 метров. Как отмечается, подзарядка будет происходить от ветряных мельниц, расположенных на берегах по маршруту следования субмарин. По словам издания, для начала необходимо разработать и внедрить работающую экосистему, на которую правительство тоже выделило немалые деньги.