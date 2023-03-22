Британия построит для электробусов отдельные дорогиНо с ущербом для окружающей среды
Британия построит для электробусов отдельные дороги и вырубит для этого 500 деревьев в парке государственной важности. Совет одного из крупнейших графств Кембриджшир в Восточной Англии решил усилить заботу об экологии. Для этого по маршрутам графства запустят экологичные электробусы. Но для такого вида транспорта нужны специальные трассы — «зелёные автобусные полосы».
Фото: Dailymail.co.uk
Один из маршрутов должен пролегать от столицы графства города Кембридж к быстро растущему университетскому городку Камборн, находящемуся почти в 13 км от столицы. Но есть один нюанс, из-за которого защитники природы восстали против, казалось бы, неплохого проекта.
Новый маршрут должен пройти через парк Coton Orchard, тоже находящийся недалеко от Кембриджа, который имеет около 1000 деревьев, производящих 26 сортов яблок, а также сливы и груши, и является специально назначенной средой обитания первостепенной важности. И чтобы проложить маршрут, придётся вырубить 500 взрослых деревьев.
Против проекта уже собрано 2300 подписей, но советники графства проголосовали 33 голосами против 26 в пользу нового автобусного маршрута.