Британия построит для электробусов отдельные дороги

Один из маршрутов должен пролегать от столицы графства города Кембридж к быстро растущему университетскому городку Камборн, находящемуся почти в 13 км от столицы. Но есть один нюанс, из-за которого защитники природы восстали против, казалось бы, неплохого проекта.

Новый маршрут должен пройти через парк Coton Orchard, тоже находящийся недалеко от Кембриджа, который имеет около 1000 деревьев, производящих 26 сортов яблок, а также сливы и груши, и является специально назначенной средой обитания первостепенной важности. И чтобы проложить маршрут, придётся вырубить 500 взрослых деревьев.

Против проекта уже собрано 2300 подписей, но советники графства проголосовали 33 голосами против 26 в пользу нового автобусного маршрута.