Британия потребовала от Apple раскрыть данные пользователей iCloud по всему миру

Столь масштабное требование от властней «не имеет прецедентов в демократических странах, и даже обычно запрошенные данные для расследования уголовных дел включают только конкретные учётные записи». Ответственность за реализацию проекта под названием «Уведомление о технических возможностях» возложено на Министерство внутренних дел Великобритании, однако на запрос газеты ведомство не ответило, равно как и Apple.

Как отмечает источник, Великобритания выпускает такие уведомления на основании Закона о полномочиях по проведению расследований от 2016 года, который объединил существующие полномочия по перехвату и получению информации. И как Apple могла бы выполнить требования британских властей, непонятно, так как большинство пользователей Apple используют двухфакторную аутентификацию, но некоторые используют ещё более строгие меры безопасности, такие как Advanced Data Protection.