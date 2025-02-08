Наука и технологии
Опубликовано 08 февраля 2025, 22:30
1 мин.

Британия потребовала от Apple раскрыть данные пользователей iCloud по всему миру

Но это технически невыполнимо
Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что британское правительство потребовало от Apple предоставить полный доступ к зашифрованным данным пользователей облачной платформы iCloud, причём по всему миру.
Британия потребовала от Apple раскрыть данные пользователей iCloud по всему миру

© Macrumors.com

Столь масштабное требование от властней «не имеет прецедентов в демократических странах, и даже обычно запрошенные данные для расследования уголовных дел включают только конкретные учётные записи». Ответственность за реализацию проекта под названием «Уведомление о технических возможностях» возложено на Министерство внутренних дел Великобритании, однако на запрос газеты ведомство не ответило, равно как и Apple.

Как отмечает источник, Великобритания выпускает такие уведомления на основании Закона о полномочиях по проведению расследований от 2016 года, который объединил существующие полномочия по перехвату и получению информации. И как Apple могла бы выполнить требования британских властей, непонятно, так как большинство пользователей Apple используют двухфакторную аутентификацию, но некоторые используют ещё более строгие меры безопасности, такие как Advanced Data Protection.