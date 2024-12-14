Британия снова начала испытывать уничтожение дронов лазером

Об этом стало известно из пресс-релиза министерств обороны Великобритании, сообщившего, что солдаты 16-й Королевской артиллерийской бригады провели испытания против летающих целей в центральной части Уэльса на полигоне Портон-Даун.

Испытания проводила Лаборатория оборонных наук и технологий (DSTL). Был испытан 15-киловаттный инфракрасный лазер, «способный нейтрализовать цели на расстоянии более 1 км». Лазерное оружие было установлено на «Волкодаве» — шестиколёсном бронированном грузовике, который используется армией в составе группы тактических транспортных средств (TSV).

По словам представителя подрядчика британского Минобороны, компании Raytheon, участвовавшей в испытаниях, это был последний этап демонстрационной программы оборонного ведомства по лазерному оружию направленной энергии (LDEW) с использованием высокоэнергетической лазерной системы вооружения (HELWS). Сообщается, что «военные успешно отследили и нейтрализовали движущиеся воздушные цели».