Наука и технологии
Опубликовано 14 декабря 2024, 19:30
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Британия снова начала испытывать уничтожение дронов лазером

На бронированных грузовиках
Британская армия провела очередные и, как сообщает издание The Register, весьма успешные испытания высокоэнергетических лазерных установок, расположенных на военных бронированных грузовиках. Лазером сбивали БПЛА.
Британия снова начала испытывать уничтожение дронов лазером

© Raytheon

Об этом стало известно из пресс-релиза министерств обороны Великобритании, сообщившего, что солдаты 16-й Королевской артиллерийской бригады провели испытания против летающих целей в центральной части Уэльса на полигоне Портон-Даун.

Испытания проводила Лаборатория оборонных наук и технологий (DSTL). Был испытан 15-киловаттный инфракрасный лазер, «способный нейтрализовать цели на расстоянии более 1 км». Лазерное оружие было установлено на «Волкодаве» — шестиколёсном бронированном грузовике, который используется армией в составе группы тактических транспортных средств (TSV).

По словам представителя подрядчика британского Минобороны, компании Raytheon, участвовавшей в испытаниях, это был последний этап демонстрационной программы оборонного ведомства по лазерному оружию направленной энергии (LDEW) с использованием высокоэнергетической лазерной системы вооружения (HELWS). Сообщается, что «военные успешно отследили и нейтрализовали движущиеся воздушные цели».