Британия создаст беспилотный самолёт с грузоподъёмностью более 300 тонн

Современные самолёты подобного типа имеют цилиндрический кузов, что создаёт проблемы при погрузке прямоугольных грузов. Новый дизайн Droneliner представляет собой прямоугольную коробку, что упрощает загрузку и выгрузку стандартных 6-метровых контейнеров.

Самолёты будут управляться удалённо, что позволит сократить расходы на экипаж. Они будут работать на экологичном авиационном топливе или биотопливе.

Планируется две модели: DL200 с грузоподъёмностью до 180 тонн и DL350, способный перевозить до 318 тонн груза. Дальность полёта составит до 12 038 км.

Таким образом, Droneliner предлагает решение для более эффективных и экологичных авиаперевозок, отвечая на вызовы современного рынка грузоперевозок.