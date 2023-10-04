Британия создаст беспилотный самолёт с грузоподъёмностью более 300 тонн

Британия создаст беспилотный самолёт с грузоподъёмностью более 300 тоннИ дальностью полёта более 10 000 км
Британская авиакомпания Droneliner разрабатывает новые грузовые самолёты без экипажа, способные перевозить более 300 тонн груза.
Современные самолёты подобного типа имеют цилиндрический кузов, что создаёт проблемы при погрузке прямоугольных грузов. Новый дизайн Droneliner представляет собой прямоугольную коробку, что упрощает загрузку и выгрузку стандартных 6-метровых контейнеров.
Самолёты будут управляться удалённо, что позволит сократить расходы на экипаж. Они будут работать на экологичном авиационном топливе или биотопливе.
Планируется две модели: DL200 с грузоподъёмностью до 180 тонн и DL350, способный перевозить до 318 тонн груза. Дальность полёта составит до 12 038 км.
Таким образом, Droneliner предлагает решение для более эффективных и экологичных авиаперевозок, отвечая на вызовы современного рынка грузоперевозок.