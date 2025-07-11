Британия вложит €163 млн в конкурента Starlink

Совместные усилия направлены на укрепление суверенных технологических возможностей Европы. Общая сумма капитализации Eutelsat после участия Великобритании составила 1,5 миллиарда евро.

Французское правительство готовится стать крупнейшим акционером компании, доведя свою долю почти до 30%. Великобритания, в свою очередь, сохранила свою долю в 10,89%, избежав снижения доли владения на фоне французского увеличения капитала.

Также Лондон сохранит так называемую «золотую акцию», обеспечивающую право вето по ключевым вопросам в отношении дочерней компании OneWeb, базирующейся в Великобритании. Эту структуру британское правительство выкупило еще в 2020 году в рамках спасения от банкротства, а в 2023 году она объединилась с Eutelsat.