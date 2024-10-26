Британия заинтересовалась законностью инвестиций Alphabet в ИИ Anthropic

Alphabet вложила в Anthropic $2,3 млрд. Задача СМА стандартная — выяснить, не вредят ли инвестиции Alphabet конкуренции на рынках Великобритании. Регулятор заявил, что «у него есть достаточно информации для начала первоначального расследования.

CMA всегда разбивает свои расследования на два этапа: предварительный, чтобы определить, достаточно ли доказательств для более глубокого анализа, и дополнительный второй для сбора как можно большего количества доказательств. После второго этапа принимается окончательное решение о результатах проверки.

Проверка запускается 25 октября. И если первая часть расследования окажется критичной для Google, СМА перейдёт ко второму этапу.

Google, в свою очередь сообщила, что Anthropic не привязана к её облачным сервисам. «Google стремится создать самую открытую и инновационную экосистему ИИ в мире. Anthropic может свободно использовать несколько облачных провайдеров, и мы не требуем эксклюзивных прав на технологию», — ответ Google на эту тему.