Британия захотела отказаться от ядерного топлива российского производства

Британия захотела отказаться от ядерного топлива российского производстваБудет создан специальный инвестиционных фонд
Пресс-служба кабинета минстров Соединённого Королевства распростарнила релиз, согласно котрому Британия намерена отказаться от российского ядерного топлива.
Фото: Report.az
С этой целью правительство объявило конкурс на разработку замены российскому ядерному топливу. Будет создан инвестиционный фонд, который займётся стимулированием инвестиций в развитие местного производства ядерного топлива. Также Минэнерго страны выделит 75 млн фунтов стерлингов, или более $90 млн.
В релизе отмечено, что сейчас доля России составляет 20% мощностей по переработке урана и 40% по обогащению.
«Новый инвестиционный фонд укрепит энергетическую безопасность путём стимулирования инвестиций в развитие и коммерциализацию местного производства ядерного топлива, включая передовые топливные технологии», — сказано в сообщении британского правительства.