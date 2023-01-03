Британия захотела отказаться от ядерного топлива российского производства

С этой целью правительство объявило конкурс на разработку замены российскому ядерному топливу. Будет создан инвестиционный фонд, который займётся стимулированием инвестиций в развитие местного производства ядерного топлива. Также Минэнерго страны выделит 75 млн фунтов стерлингов, или более $90 млн.

В релизе отмечено, что сейчас доля России составляет 20% мощностей по переработке урана и 40% по обогащению.

«Новый инвестиционный фонд укрепит энергетическую безопасность путём стимулирования инвестиций в развитие и коммерциализацию местного производства ядерного топлива, включая передовые топливные технологии», — сказано в сообщении британского правительства.