Британию заполонили агрессивные азиатские шершни-алкоголики

Что интересно, эти насекомые проявили необычайное пристрастие к алкоголю.

По данным издания Daily Star, шершни были замечены рядом с людьми на пивных кружках, бокалах с шампанским и белым вином на летних вечеринках, барбекю и пабовских террасах.

Это вызывает серьёзное беспокойство, так как эти хищные насекомые могут нанести вред медоносным пчелам, бабочкам, шмелям и осям, угрожая биоразнообразию.

Эксперт по азиатским шершням, Фрэнсис Рассел, подчеркнул, что эти насекомые очень агрессивны и могут напасть на любого, кто случайно потревожит их гнездо. Укус шершней является крайне болезненным и может привести к серьёзным осложнениям, включая анафилактический шок и даже смерть.