Британская бабушка потеряла память, искупавшись в холодной воде

После получаса пребывания в водоёме с температурой всего 13°C, она потеряла ориентацию во времени и пространстве. По прибытии же в больницу она не могла вспомнить события утра того дня.

Доктора исключили инсульт и другие органические проблемы мозга. Они поставили диагноз синдрома, подобного транзиторной глобальной амнезии.

В таких случаях пациент теряет память на несколько часов, снижается внимание и кратковременная память. Причины этого состояния связывают с временными нарушениями кровообращения в определённых частях мозга.

Другой случай потери памяти связан с женщиной, которую доставили в больницу после купания в холодной воде. Пациентка имела симптомы переохлаждения, дрожь и замешательство, но не теряла сознания.

Ей были проведены медицинские обследования, включая томографию головного мозга, которая не показала серьёзных повреждений. Врачи предположили, что переохлаждение привело к амнезии, а возможно, и к временному нарушению кровообращения в мозге.